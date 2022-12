Trasporto pubblico, il 29 dicembre il consiglio provinciale per l’affidamento in “house” a Tpl. Olivieri: “Risultato frutto di intenso lavoro”

Savona. A seguito del consiglio provinciale monotematico dedicato del 16 dicembre e come da impegni assunti, la Provincia di Savona, in sinergia con gli uffici, ha completato di adempimenti e concluso le ultime delicatissime attività rilevanti ai fini dell’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale a Tpl Linea srl, creando così le condizioni per poter convocare (oggi) una nuova seduta di consiglio provinciale per il 29 dicembre.

In quell’occasione si prenderà atto del completamento della procedura e si formalizzerà il contratto di servizio, contestualmente dichiarando l’avvenuto affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale.

» leggi tutto su www.ivg.it