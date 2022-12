TriCapodanno a Genova: Cristina D’Avena, Emis Killa e “pop” per tutte le età tra Porto Antico e De Ferrari

Genova. Cristina D’Avena con i Gem Boy, Emis Killa, Gli autogol + Masa, il djset di Giovanni Carrara. Non solo lo spettacolo della notte di San Silvestro in piazza De Ferrari, Genova farà festa anche il 29 e 30 dicembre con show dal vivo ospitati al Porto Antico. Si chiama Tricapodanno la tre giorni di concerti gratuiti pensata per unire grazie alla musica diverse generazioni di genovesi e turisti.

Il ricco programma è stato presentato questa mattina a palazzo Tursi da Federica Cavalleri, consigliere delegato ai Grandi eventi del Comune di Genova, Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico Spa e Vincenzo Speri, promoter e patron di Duemila Grandi Eventi, organizzatore degli appuntamenti all’Expo.

