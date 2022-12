Un presepe realizzato dagli artisti per ricordare Roberto Putti

Un presepe per ricordare Roberto Putti, l’artista sarzanese scomparso prematuramente lo scorso novembre e noto per le partecipazioni alla Calandriniana, estemporanee sarzanesi e simposi anche nell’antico borgo di Nicola, nel comune di Luni. Il presepe, visitabile alla Firmafede, espone settanta personaggi che propongono al visitatore sagome di notevole suggestione ed efficacia comunicativa dipinte da vari artisti, fra cui proprio il pittore sarzanese Roberto Putti. L’esposizione, che è un omaggio a Putti e all’arte sarzanese della Calandriniana, è stata inaugurata dal sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli e sarà visitabile fino al 6 gennaio. Dunque un altro spazio espositivo, sempre dedicato all’arte e nello specifico alla rappresentazione della Natività e al messaggio di pace e fratellanza tra i popoli che porta con sé, offrirà ai numerosi visitatori della Cittadella dove, come noto, è in corso la mostra “Salvador Dalì – Dante e il viaggio del Genio” un’ulteriore opportunità sempre legata alla cultura e all’arte. Alla cerimonia di inaugurazione oltre alla prima cittadina della nostra città erano presenti Valentina Putti, sorella di Roberto, e Mario Orlandi, dell’Associazione Nicolesi Non Residenti che ha attivamente collaborato all’organizzazione dell’esposizione. Le opere infatti, anche grazie al contributo della Protezione Civile di Sarzana, sono state prelevate dall’antico borgo di Nicola dove giacevano non più esposte dal 2019 e portate in Cittadella dove, come detto, potranno essere ammirate dai visitatori.

