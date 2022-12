Una staffetta di auto della polizia per consentire a un bimbo ricoverato al Gaslini di trascorrere le vacanze in famiglia

Genova. Cristian è un bimbo gravemente ammalato, ricoverato presso l’hospice dell’ospedale pediatrico Gaslini.

I genitori avevano espresso il desiderio di fargli passare le feste nella sua terra d’origine in Sicilia, circondato dall’affetto di tutta la sua famiglia. Luca Manfredini il medico dell’Hospice che lo segue, ha cercato di far di tutto per realizzare questo desiderio. Il viaggio fino a Catania è lungo e il volo che sarebbe dovuto partire da Genova, a causa delle condizioni meteo avverse, è stato spostato all’ultimo momento all’aeroporto di Pisa.

