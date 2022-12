Calcio a 5 serie C, l’Airole batte l’Imperia 9-1 e chiude il girone d’andata al secondo posto in solitaria

Airole. Proprio nella sua serata più difficile, decimata dalle assenze, l’Airole ha fornito una delle più belle prestazioni della sua storia venerdì sera al PalaRoja contro l’Imperia nel derby di alta classifica del gruppo A della serie C di calcio a 5 della Liguria che metteva in palio il secondo posto in solitaria al termine del girone d’andata. Con il Taggia già sicuro del titolo di ‘Campione d’inverno’ sono stati infatti biancoverdi e nerazzurri a dare vita al big match della settima giornata, ultima partita prima della sosta natalizia.

Scese in campo con soli sei effettivi oltre al tecnico-giocatore Cristian Biancheri le viverne presentavano da subito una novità con Gabriele Perrino al suo esordio in porta data l’indisponibilità dell’omonimo Gabriele Prato in una situazione di forte emergenza che produceva così un primo tempo in cui le due squadre apparivano molto attente a non sprecare troppe energie pur non disdegnando azioni di attacco. Dopo alcune occasioni pericolose era proprio l’Airole a passare in vantaggio sugli sviluppi di un corner avversario ben contrastato da Joel Valenti che lanciava a rete con un pregevole assist Fabio Casellato abile a siglare in contropiede la rete dell’1-0 con cui si chiudeva il primo tempo.

