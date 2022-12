I nipoti di Babbo Natale in Rsa: regali speciali per gli ospiti anziani

Un Natale col sorriso anche per gli ospiti della Residenza per anziani “Sanatrix” di Aulla, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti”. Allo scopo di creare speranza e attesa, facendo sentire loro in maniera concreta la vicinanza della comunità, la direzione della struttura ha aderito all’iniziativa “Nipoti di Babbo Natale” (https://www.nipotidibabbonatale.it), promossa dalla Onlus “Un sorriso in più”.

L’idea è tanto semplice quanto importante: raccogliere e soddisfare i desideri dei nonni residenti nelle case di riposo, siano essi un piccolo gesto, un regalo o una lettera. I volontari dell’associazione, successivamente, si occupano di prendere in carico ed “esaudire” i desideri degli ospiti, creando così uno scambio affettuoso.

