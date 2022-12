Lavori pubblici verso l’Augenti, locali mensa Fiori tornano a Istituto comprensivo

Nelle prime settimane del 2023 i locali mensa della Scuola Fiori, destinati temporaneamente ai Lavori pubblici, torneranno nella disponibilità dell’Istituto comprensivo. Lo ha spiegato ieri in consiglio comunale il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lerici, Marco Russo, rispondendo a un’interrogazione di Bernardo Ratti (Siamo il Golfo dei poeti). In merito ai pasti in aula, l’assessore ha dato informazione che “in nessuna occasione sono emerse criticità di rilievo in quanto ai ragazzi viene fornito regolarmente il pasto nelle proprie aule rispettando i requisiti di legge previste”, e ha proseguito: “Grazie alla rivisitazione e alla ottimizzazione della Struttura operativa comunale, nei mesi scorsi è stato possibile progettare il trasferimento dell’Ufficio Lavori pubblici dai locali mensa della scuola all’edificio Augenti, soluzione che soddisfa le esigenze dei dipendenti comunali interessati, delle relative attrezzature e degli archivi. Pertanto, con determina del 28 novembre scorso, è stato affidato l’incarico per dare l’avvio al trasloco dell’Ufficio, che è ora in corso; nelle prime settimane dell’anno i locali mensa della Scuola Fiori torneranno nella disponibilità dell’Istituto comprensivo”; illustrazione parte di un intervento generale con il quale Russo ha fatto il punto sul programma di riorganizzazione degli spazi scolastici e degli uffici comunali, in merito al quale ha concluso: “Si evidenzia con orgoglio che dopo il percorso intrapreso, in gran parte realizzato, la scuola ha a disposizione edifici sicuri e funzionali, e i dipendenti comunali lavorano in spazi che rispettano da ogni punto di vista la dignità del lavoratore”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com