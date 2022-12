Legino, grande successo per l’amichevole che ha visto i verdeblù sfidare la Levante C Pegliese

Quiliano. Mercoledì 21 dicembre, presso il palazzetto dello sport di Quiliano, è andata in scena l’amichevole che ha visto sfidarsi il Legino e alcuni giocatori in forza alla Levante C Pegliese, squadra militante nel campionato Fispes (dedicato agli sport paralimpici sperimentali).

Il match si prefiggeva l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sul tema dell’inclusione nel mondo dello sport. Il successo della serata è stato testimoniato dalla splendida cornice di pubblico presente e dall’atmosfera creatasi, un clima godibile il quale ha incoronato l’iniziativa organizzata dalla società verdeblù.

