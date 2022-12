L’infermiera Ashna, la laureata Megana e la studentessa Javana cresciute dalla solidarietà degli spezzini nel cuore dell’India

Cosa hanno in comune l’Ashn infermiera, Megana laureata in economia e commercio e Javana una giovane studentessa appena sedicenne? La risposta è semplice, senza il grande cuore degli spezzini e la progettualità dell’associazione “Nuovo cammino” queste ragazze non sarebbero arrivate dove sono oggi. Le tre giovani donne, di questa storia tutta natalizia, vivono molto lontane dal Golfo sono originarie dell’India e vivono in zone molto povere. Per molti, le condizioni economiche sono davvero difficili e non tutti possono sostenere l’istruzione dei propri figli. Ed è a questo punto della storia che entra in gioco l’associazione spezzina “Nuovo cammino” di cui Remo Righetti è presidente. Attiva da almeno quattro decenni sul territorio, l’associazione una decina di anni fa si è ricostituita e da tempo assieme alle suore luigine e alla missionaria suor Damiana portano avanti importanti progetti di scolarizzazione per le popolazioni tribali. Tutte le attività sono sostenute dal buon cuore di quanti hanno avuto modo di conoscere i vari progetti portati avanti dall’associazione.

Associazioni come questa cercano di fare la differenza in luoghi dove ogni giorno è anche difficile alzarsi la mattina e compiere gesti semplicissimi come andare a scuola. Lo sanno bene le tre giovani donne citate all’inizio di questa storia.

