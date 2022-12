Natale: “Mi auguro si raggiunga l’uguaglianza sociale”

L’arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca rivolgendo gli auguri ai fedeli ha detto: “Per l’Istat i prossimi saranno cinque anni di grandi cambiamenti e possibilità economiche: speriamo siano anche di crescita e questi dati devono alimentare in noi il desiderio di crescere e camminare insieme. C’è però un problema la forbice fra chi ha molto e chi invece si trova in difficoltà aumenta sempre di più. Questa disuguaglianza deve essere gestita, alla ricerca invece dell’uguaglianza. Il mio augurio per il Natale 2022 alla città è che tutti possano gioire delle possibilità di crescita e miglioramento che si vanno delineando, e che ci sia sempre più attenzione affinché la disuguaglianza sia affrontata con strumenti concreti, e che sia impegnata in questo tutta la collettività. I credenti soprattutto devono agire con vero spirito di fede. Immergiamoci nelle situazioni di chi sta soffrendo e vive momenti difficili, di chi sente il peso delle difficoltà”.

» leggi tutto su www.levantenews.it