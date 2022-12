Regali rubati nella casa dell’Associazione Down, Savona risponde all’appello: donati 200 pacchetti

Savona. È stata grande, grandissima la risposta dei savonesi all’appello lanciato questa mattina dal campione del mondo di moto d’acqua Fabio Incorvaia, dopo la notizia che dei ladri avevano rubato tutti i regali sotto l’albero allestito nell’abitazione di via Boselli, dove risiedono i ragazzi dell’Associazione Down di Savona.

Una notizia che ha lasciato tutti sgomenti: ieri, dalle 18 alle 19, quando i ragazzi sono usciti per il consueto giro serale, i ladri si sono messi in azione e hanno portato via tutti i pacchetti.

