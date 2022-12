Shake, Skaletta e Canaletto: la vigilia e il Natale negli Arci cittadini

I festeggiamenti per le feste di Natale stanno iniziando e gli Arci che si rivolgono in particolare al pubblico giovanile sono pronti ad accogliere i tesserati con serate danzanti e tombolate.

Ad aprire le danze è lo Shake club di Via Valdilocchi, che allo scoccare della mezzanotte di questa sera farà scattare l’Insolent Xmas Party.

Nella giornata di domani, domenica 25 dicembre, appuntamento alle 20 all’Arci Canaletto di Via Bosco per la tombolata condotta da Flo Spaguetty, con ricchi premi marchiati Birrificio del Golfo, Mammaiuto e Raot.

Due ore dopo, alle 22, porte aperte alla Skaletta di Via Crispi per il deejay set Manubi di Natale, con il consueto menù musicale della diggea.

