Truck loading, approvata la mozione della maggioranza lericina

Approvata a Lerici in consiglio comunale la mozione a tema truck loading presentata dalla maggioranza che dice no alla scelta di Calata Malaspina come sito per lo sbarco e imbarco ma esprime parere favorevole al progetto nel suo complesso, dando altresì mandato a sindaco e giunta “di sollecitare il governo a dare corso a tutti gli atti necessari a potenziare i rigassificatori mediante un programma di loro realizzazione in aree marine aperte, distanti dalle aree costiere”. Dodici i voti favorevoli (maggioranza), quattro i contrari (i consiglieri di opposizione Bucci, Fresco, Nebbia Colomba e Ratti). Esito già ampiamente delineatosi nel corso del dibattito già maturato in commissione e in merito alla mozione, sempre a tema truck loading, presentata da Siamo il Golfo dei poeti.

