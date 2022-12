Dall’Associazione Società Nostra Signora del Rosario

Il significato della nascita di Gesù nella grotta di Betlemme, un evento così straordinario anche dal punto di vista storico della Palestina e riportato nei Vangeli, che non coinvolge solo la fede Cristiana, ma va oltre per sua natura, perché semplicemente esprime il valore dell’umiltà, il perdono ed il rispetto per le persone.

