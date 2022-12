Come annunciato, sono stati avviati a Recco i lavori per migliorare la viabilità per la frazione di Carbonara. Per permettere i lavori è stato istituito il divieto di transito nel primo tratto di circa 300 metri, dal lunedì al venerdì escluso festivi e prefestivi, nei seguenti orari: dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30, garantendo l’eventuale transito ai veicoli di polizia e di soccorso. E’ consentito il passaggio pedonale.

