Nell’ istante in cui un individuo si rallegra per una lieta notizia, contemporaneamente un altro individuo, in un diverso imprecisato luogo, viene raggiunto da una notizia dall’opposto tenore.

La premessa poco letificante rientra tuttavia tra le condizioni dell’ esistenza globale, di un individuo visto come totalità & collezione, parafrasando JP Sartre, collocato in un diorama di vite parallele su cui gli è utile riflettere per trarre sensibile profitto.

» leggi tutto su www.levantenews.it