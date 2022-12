Savona. L’ambiente Legino ha vissuto una prima parte di stagione non proprio esaltante, trovandosi in piena zona playout e senza mai aver dato continuità ai risultati. Allora il mercato di dicembre ha rappresentato l’occasione per poter colmare quelle mancanze nell’organico, soprattutto a livello di campionati alle spalle.

“Sono arrivati giocatori che daranno esperienza ad una realtà davvero giovane”. Così ha dichiarato Fabio Tobia dopo le tre nuove ufficialità.

