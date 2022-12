Un piccione impigliato con una zampa in un filo e prigioniero in un pianta sistemata sul terrazzo di un edificio del centro storico di Camogli, in via Signore Secche. Ore di inutili tentativi per liberarsi. Chi lo ha visto ha chiamato i vigili del fuoco di Rapallo che per raggiungere il volatile hanno dovuto usare scale a pioli, dette all’italiana. Un intervento complesso. Poi lo hanno liberato dal filo consentendogli di guadagnare la libertà.

