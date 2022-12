Liguria. E’ stato approvato in Regione l’ordine del giorno della Lega che ha impegnato la giunta a emanare i provvedimenti normativi affinché la gestione dell’assistenza delle pazienti nei reparti di Ostetricia-Ginecologia sia a carico, quando completamente disponibili le relative risorse umane, del personale sanitario in possesso del titolo di laurea in Ostetricia.

Ad annunciarlo il consigliere regionale e presidente della II commissione Salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto.

