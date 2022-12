“Visto? L’allenatore lo avete già”. Potrebbe essere questo, in sintesi, il messaggio lanciato in modo chiarissimo alla proprietà del Genoa da parte di Alberto Gilardino. Dieci punti in quattro partite sono di per sé un ruolino di marcia esaltante: sono al contempo punti guadagnati e tolti a dirette concorrenti per la promozione: Sudtirol, Ascoli, Frosinone e Bari sono infatti formazioni che occupano posizioni play off o, come nel caso dei laziali, posti validi per la promozione diretta.

