Natale ad Albenga, Ciangherotti (FI) duro: “Sotto le feste città decisamente triste, fossi un turista non verrei qui”

Albenga. “In questi giorni, andando in giro per i negozi cittadini a cercare i regali da mettere sotto l’albero, mi sono domandato: se fossi un turista sceglierei Albenga per le vacanze di Natale? La risposta è no, e non tanto per la concorrenza delle località montane, e di sicuro perchè la città non sia bellissima, soprattutto il suo centro storico. Mettendomi nei panni di un turista ho visto la mia città decisamente triste”.

A esprimere un parere duro Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale ad Albenga che prosegue: “Il Mercatino di Natale sistemato in piazza del Popolo, accanto all’antico ospedale, era veramente misero, pochi banchi allestiti sotto gazebo dozzinali, tutt’altra cosa rispetto ai mercatini allestiti non dico in Trentino, ma nemmeno ad Alassio o Loano, eleganti e ricchi di proposte. La Fiera di Natale, che si ripete ogni anno, è sempre più simile, per merci ed ambulanti, al mercato settimanale e, anno dopo anno, al posto di far crescere la qualità dell’offerta si sta abbassando. Per non dire delle manifestazioni, poche e di livello non eccelso, che culmineranno nel Capodanno in piazza con, addirittura, I Trilli”.

» leggi tutto su www.ivg.it