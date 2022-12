Alassio. È andata in scena questa mattina (26 dicembre), la 58esima edizione del Cimento Invernale di Alassio, tornato in grande stile dopo due anni di stop obbligato causa pandemia.

Oltre 160 gli iscritti: temerari che hanno deciso di “affrontare” il mare in uno scenario unico e per certi versi ideale: temperatura esterna, 13 gradi; 16 gradi in acqua.

