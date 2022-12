Oltre un milione di euro in buoni spesa distribuito agli operai edili dalla Cassa edile genovese

Genova. Grazie al recente accordo stipulato da Ance Genova, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, già nei prossimi giorni la Cassa Edile Genovese distribuirà agli operai del settore buoni spesa per oltre un milione di euro, per fronteggiare la grave situazione economica determinata dall’eccezionale caro bollette e caro carburante anche in conseguenza della guerra in Ucraina.

I buoni avranno un valore variabile da 100 a 250 euro pro-capite, in base all’anzianità di iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile e potranno essere spesi presso un vastissimo numero di esercizi commerciali convenzionati con la società emittente, per l’acquisto di beni e servizi di ogni genere.

