Pallacanestro Alassio, undici partite e un riconoscimento importante negli ultimi dieci giorni

Alassio. Con la Serie D a riposo giocano giovanili e minibasket oltre che, per quanto riguarda la prima squadra, un riconoscimento che premia Lorenzo Mola e la bontà del settore giovanile alassino. Bilancio in parità per l’Under 19 e l’Under 13, vincono Under 15, Aquilotti-Gazzelle, Scoiattoli-Libellule mentre referti gialli per Under 17, Under 14 femminile e Under 13. Amichevole per gli Under 14. Vediamo com’è andata nei resoconti redatti dalla Pallacanestro Alassio.

UNDER 19: Con Bordighera ottime risposte da tutti i ragazzi scesi in campo

» leggi tutto su www.ivg.it