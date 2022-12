Rapallo: scoperta (forse) porta di accesso alla città da Levante

Durante gli scavi Italgas per per lo spostamento del tubo del gas adiacente agli argini del torrente San francesco è emersa quella che potrebbe essere la fondazione della porta di accesso alla città (ingresso via Torre Civica). La zona è stata oggetto di verifiche da parte della Sopraintendenza con i tecnici del comune di Rapallo. Al momento lo scavo è in fase di chiusura , per permettere l’accesso carraio alla zona una volta che verrà riaperto corso Assereto . Nel contempo verranno valutate delle opere per la salvaguardia della stessa.

