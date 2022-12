‘Santa’: martedì 27 i funerali di Maria Grazia Panettieri

Avranno luogo domani (martedì 27) alle 16.00, presso la Chiesa di San Siro, i funerali di Maria Grazia Panettieri Benazzi, scomparsa a 69 anni la notte fra il 23 e il 24 dicembre. La famiglia Benazzi ha legato per quasi 40 anni il suo nome a quello di “Perla”, storica industria sammargheritese attiva nella produzione di pesto e altre specialità alimentari. Maria Grazia, in particolare, è stata anche presidente dell’Ascom e consigliere comunale durante l’amministrazione Marsano, in carica dal 2004 al 2008. In questa veste ha lasciato un segno indelebile contribuendo a far nascere “L’Erba Persa”, evento fieristico che ogni anno, durante il periodo pasquale, convoglia migliaia di persone nel Parco secolare di Villa Durazzo. Lascia il marito Giuliano, la figlia Laura col genero Alessandro e tre adorati nipoti.

» leggi tutto su www.levantenews.it