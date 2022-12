Al via i lavori al vecchio mercato. Con un’ambizione: “Qua le finali nazionali di una categoria giovanile dell’hockey”

Partiti questa mattina i lavori di riqualificazione esterna del vecchio mercato di Sarzana, sede del palazzetto dov’è di casa l’Hockey Sarzana, militante nella massima serie dell’hockey pista e detentore della Coppa Italia. I lavori, affidati alla Bulloni Costruzioni di San Giuliano Terme (Pisa), comprendono la realizzazione di nuovi intonaci e la tinteggiatura completa – si ragionerà sul colore, anche attingendo a foto storiche per una scelta che eventualmente recuperi lo status originale -, oltre al ripristino del cornicione e alla messa in posa di un nuovo impianto di illuminazione esterna più sostenibile, dotato di lampade a led; l’intervento preserverà i murales dedicati all’Hockey Sarzana e alla danza. Durata dei lavori di riqualificazione esterna stimata in novanta giorni, salvo condizioni meteo avverse, cioè pioggia o temperature troppo rigide per l’applicazione dell’intonaco.

Proseguiranno poi a ruota i lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli interni dell’edificio, affidati alla ditta F.lli Gerali e C. di Licciana Nardi. L’intervento dedicato al restyling interno prevede la riqualificazione integrale del campo da gioco, dei servizi igienici e degli spogliatoi per adeguarli alla normativa vigente e, soprattutto, garantire ad atleti e ospiti più decoro e servizi confortevoli e adatti alle competizioni della squadra. La nuova pista sarà adeguata ai canoni imposti falla Federazione Sport Rotellistici, per garantire gli standard sportivi più elevati. Prima, questo il cronoprogramma immaginato dall’ente, partiranno i lavori per spogliatoi e servizi igienici, quindi seguirà la riqualificazione della pista, che sarà organizzata in modo da non interferire con il calendario dell’Hockey Sarzana.

Un progetto complessivo – intervento sull’esterno e intervento sull’interno – da 356mila euro, cofinanziato per 285mila euro da Regione Liguria e 71mila euro dal Comune di Sarzana.

“Gli spazi del vecchio mercato sono vissuti ogni settimana da migliaia di sarzanesi e non – ha detto stamani la sindaca Cristina Ponzanelli nel corso del sopralluogo dell’amministrazione comunale per il via del cantiere -, rappresentano un biglietto da visita della città, ma da che ho memoria li ricordo in una situazione di degrado, abbandono e immobilismo. Meritano tutti di più, e stiamo realizzando la visione di una città che è orgogliosa dei propri spazi e li riqualifica, senza abbandonarli. Stiamo perciò attuando una riqualificazione complessiva, che guarda non solo al palazzetto ma anche alle sue aree esterne, con le asfaltature appena concluse, il nuovo impianto di videosorveglianza, i nuovi marciapiedi che permettono l’accesso a tutti e la richiesta che abbiamo mosso ad Atc per la riqualificazione del suo box dedicato agli autisti che, ci informano, sarà anch’esso sostituito in breve tempo. Abbiamo chiesto e ottenuto da Regione Liguria un grande finanziamento per realizzare queste opere che ora avviamo per restituire dignità, decoro e bellezza a uno spazio che è centro nevralgico della città. Oggi è un bel giorno, siamo molto felici cominci questo importante cantiere”.

