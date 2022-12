Armadietti come nei college Usa nelle scuole della Liguria, la proposta sbarca in consiglio regionale

Genova. “Dotare le scuole della Liguria di appositi armadietti personali per alunni e studenti. Numerosi studi scientifici hanno infatti confermato che l’eccessivo carico sulla colonna vertebrale degli zainetti, quasi sempre strapieni, comporta conseguenza negative per la salute di bambini e ragazzi. Per prevenire patologie conseguenti è quindi opportuno inserire all’interno degli arredi scolastici appositi armadietti personali per contenere una parte dei libri”.

“Inoltre, gli armadietti devono avere una chiave o un sistema di bloccaggio con combinazione numerica. Anche perché diversi istituti scolastici hanno dotato gli alunni e studenti di tablet portatili che sono molto costosi”.

