Camogli: dom Francesco nuovo priore del monastero di San Prospero

Nella chiesa del monastero di San Prospero a Camogli, il coro del Santuario di Nostra Signora del Monte di Genova, diretto dal Maestro Riccardo Medicina, ha aperto la funzione religiosa che si è conclusa con la nomina a nuovo priore da parte dell’abate Bernardo Gianni di dom Francesco Beda Maria Pepe, monaco Benedettino Olivetano, che succede a dom Beda Maria Pucci che dal 26 agosto 1981 ad oggi ha ricoperto il ruolo. Tante le persone che via via sono giunte per assistere alla cerimonia e tanti gli applausi di apprezzamento per dom Francesco e per dom Beda. Tra le autorità l’assessore regionale Augusto Sartori, il sindaco di Camogli Francesco Olivari e quello di Recco Carlo Gandolfo, che ha omaggiato il nuovo priore di una pubblicazione.

“Ringrazio Dio e dom Beda, che è stato per 42 anni al servizio della comunità – ha detto dom Francesco – Quando sono giunto qui mi ha accolto come un figlio e mi ha dato fiducia. Gli sono riconoscente e porterò avanti il mio impegno con costanza, perché il monastero di San Prospero sia sempre vivo, luogo di preghiera e di accoglienza”.

