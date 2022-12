Caro energia, CIA Savona: “Nuovo bando Psr necessario per olivicoltura e zootecnia”

Savona. Soddisfazione di CIA Savona per la prossima apertura della Misura 22 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Liguria, nonostante tempistiche che si sono allungate: si tratta di un contributo a favore delle aziende che hanno avuto maggiori costi gestionali nel periodo dei forti aumenti dei prezzi legati alla guerra in Ucraina, con riferimenti al caro energia e all’impennata delle spese sostenute per i mangimi e i consumi, che stanno ancora gravando su molte realtà agricole.

Riguarda le aziende olivicole e zootecniche che potranno finalmente presentare le domande sulla Misura 22 del PSR a seguito di una intesa raggiunta al Tavolo Verde di Regione Liguria nell’estate 2022: un sostegno rispetto agli effetti del contesto internazionale, sia in termini di rapporto reddito-ricavi sia di costi espliciti, di lavorazione dei prodotti o di trasporto.

