Colpo a Vallecrosia, rapinato negozio in pieno centro

Vallecrosia. Rapina in pieno giorno in via Colonnello Aprosio, a Vallecrosia, dove due persone, con il volto travisato e in mano un coltello, sono entrate in un negozio cinese con l’intento di rubare. Erano le 16,30 circa. Ferito il commerciante, raggiunto da alcuni fendenti che gli hanno provocato tagli ed escoriazioni. L’uomo fortunatamente non versa in gravi condizioni ma è stato trasportato in codice rosso all’ospedale a titolo precauzionale.

Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto: forse il commerciante ha opposto resistenza ed è stato colpito. C’è anche chi dichiara di averlo visto inseguire i malviventi. A rendere le indagini più difficili è la scarsa conoscenza della lingua italiana dell’uomo, che a quanto sembra parla solo il cinese.

