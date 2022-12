E’ uscito “Fede di Albiano”, l’incontro artistico tra Fiorino e Grassi sul ponte caduto nel 2020

Il giorno di Natale è uscito in streaming “Fede di Albiano”, un racconto per parole e immagini nato dall’incontro tra un racconto di Matteo Fiorino e le immagini di Jacopo Grassi, due modi di reagire a quella irripetibile (si spera) congiuntura di lockdown sanitario e infrastrutturale conosciuto dalla comunità albianese e da chiunque abbia a che fare, più o meno direttamente, con il ponte crollato nell’aprile 2020. Nasce così un coinvolgente e paradossale cortometraggio di circa 4 minuti, che vede la partecipazione di Andrea Bonomi (Mitilanti), voce narrante, e di Emanuele Cinotti, montaggio ed editing. “Fede di Albiano” nasce molto spontaneamente, come raccontano a Cds gli autori Jacopo Grassi e Matteo Fiorino. Guardalo qui.

Jacopo Grassi

“Mi son trovato in lockdown col ponte crollato, praticamente rinchiuso in paese. Quindi mi sono gettato sulla fotocamera, che mi permetteva, da un lato, di andare in giro a sfogare la tensione, lo stress, l’ansia, la curiosità di quei giorni, e, dall’altro, di registrare quello strano incrocio di lockdown sanitario e infrastrutturale, due eventi che sono successi a un solo mese di distanza: un momento davvero irripetibile. E la fotografia, paradossalmente, mi è venuta in soccorso proprio in quel momento: ho cominciato a girare in paese scattando foto, accumulando idee ma soprattutto sensazioni.”

“Non ero riuscito a capire quale punto di vista adottare, finché non ho letto un racconto che Matteo Fiorino aveva scritto ispirandosi proprio al crollo del ponte. Ho trovato da subito una comunanza di atmosfere e di senso. C’era poi questo alternarsi tra dimensione privata e comunitaria che mi interessava molto, quindi, partendo da quel testo, ho ripreso il lavoro, girando video invece di scattare foto, cercando di commentare, accompagnare il racconto con le mie immagini, con le sensazioni che avevo ancora in mente. Da questa relazione con il testo, letto da Andrea Bonomi, si è passati poi alla fase dell’editing e del montaggio, svolta da Emanuele Cinotti, che è riuscito a trovare un filo conduttore capace di rispecchiare perfettamente il mio immaginario rispetto a questo corto.”