Genoa, è ufficiale: riecco Mimmo Criscito, obiettivo cancellare l’errore nel derby

Più che “a volte ritornano” nel caso del rapporto tra Domenico Criscito e il Genoa è il caso di dire “spesso ritorna”. Quello ufficializzato in queste ore, infatti, è il quinto ritorno del difensore napoletano in rossoblù. Il primo risale al 2003, ovvero al primo anno in prima squadra dopo l’esperienza nelle giovanili. Poi, nel 2006, nel 2008 e nel 2018.

Criscito aveva lasciato la squadra al termine della scorsa stagione per andare a giocare nel Toronto. Nelle scorse settimane, si erano fatte sempre più insistenti le voci di un suo possibile ritorno. La spinta decisiva sembra essere stato l’allontanamento di mister Blessin, con il quale pare che il rapporto non fosse idilliaco.

