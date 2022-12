Imperia, pitbull azzanna il proprio padrone e ferisce un poliziotto. Interviene l’elisoccorso

Imperia. Un cane di razza pitbull ha ferito il proprio padrone al civico 12 di strada privata Villaggio Verde, a Imperia. Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con un’ambulanza.

All’arrivo delle forze dell’ordine, il cane ha aggredito anche un poliziotto che per difendersi ha sparato con il taser verso l’animale.

A riportare le ferite più gravi è stato il padrone del pitbull, azzannato agli arti superiori per motivi ancora da chiarire. Per l’uomo si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

