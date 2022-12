Legge Bilancio, senatore Berrino: «Con taglio cuneo fiscale aumenta stipendio per 4 milioni di lavoratori»

Roma. «In una finanziaria condizionata per due terzi dall’impegno contro il ‘caro energia’, è importantissimo il segnale lanciato dal Governo Meloni sul taglio del cuneo fiscale, che permetterà a 4 milioni di lavoratori di avere un aumento dello stipendio. Si tratta di un segnale incoraggiante su come questo Governo e Fratelli d’Italia intendano agire nei prossimi anni per tutelare le aziende e i lavoratori dipendenti, cominciando da quelli con i redditi più bassi». Lo dichiara il senatore Giovanni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia di Palazzo Madama.

