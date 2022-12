Manifestazioni a Bordighera, come cambia la viabilità

Bordighera. In occasione delle manifestazioni previste nel calendario della stagione invernale 2022 – 2023, con ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale sono stati disposti i seguenti provvedimenti.

In corso Italia, nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e corso Europa, dalle ore 8.00 di venerdì 30 dicembre 2022 fino alle ore 12.00 del giorno 9 gennaio 2023 sarà istituito il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata. I proprietari di autorimesse, i taxi e gli aventi diritto potranno comunque accedere nel tratto interessato percorrendo via Canova in ambo i sensi di marcia ad una velocità massima di 10 Km/h, in modo da non creare pericolo per i pedoni.

Nello stesso tratto di corso Italia, dalle ore 8.00 alle ore 23.00 di venerdì 30 dicembre 2022 (concerto Mario Cau & ZIngarò) e dalle ore 8.00 di mercoledì 4 gennaio 2023 alle ore 12.00 di lunedì 9 gennaio 2023 (manifestazione Christmast Quest), sarà istituito il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti, con la sola eccezione degli operatori interessati alla manifestazione, dei mezzi di Polizia, Soccorso e Nettezza Urbana.

