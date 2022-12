Natale, boom di regali e di rifiuti: le strade di Genova invase dall’immondizia

Genova. Le segnalazioni arrivano a raffica dalla Bassa Valbisagno, ma non è l’unica zona della città interessata dal problema. Sono decine le “cartoline” condivise dai cittadini sui social a Natale e in particolare a Santo Stefano: cumuli di immondizia nei pressi dei nuovi cassonetti elettronici, con le cataste di cartone a farla da padroni ma anche tanti sacchi colmi di plastica e rifiuti indifferenziati.

A generare il collasso del sistema è principalmente il boom di pacchi regalo e acquisti alimentari che genera un aumento esponenziale degli imballaggi conferiti alle eco-isole. Il risultato è che l’immondizia trabocca ampiamente dai cassonetti e si espande su strade e marciapiedi. Una situazione immortalata anche durante il 27 dicembre, prima giornata feriale dopo la doppia festività. Via Cervignano, viale Bracelli, via Gandin, via Nicolodi alcune delle strade oggetto di segnalazioni.

