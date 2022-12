Ordigni artigianali: sequestri, perquisizioni e un arresto

Dal Portavoce della Questura di Genova

La Polizia di Stato ha eseguito una serie di perquisizioni domiciliari delegate nell’ambito di una indagine, condotta dalla Squadra Mobile del capoluogo ligure e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, che ha avuto origine dal sequestro, effettuato nel mese di ottobre scorso, di un pacco presso un deposito di un noto corriere nazionale: in quella circostanza furono rinvenuti materiale esplodente e numerosi ordigni artigianali (“bombe carta”) privi di segni di riconoscimento e caratterizzati da una elevata micidialità, immediatamente distrutti mediante brillamento dalla Squadra Artificieri della Questura. Nella medesima giornata era stato intercettato un secondo pacco contenente 13 tubi in ferro chiusi ad una estremità al fine da essere utilizzati come mortai pirotecnici.

