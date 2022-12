Ospedale Galliera, Uil Fpl: “Il personale è allo stremo e la politica ha memoria corta”

Genova. “Nonostante il servizio di Emergenza dell’Ospedale Galliera sia attualmente identificato come hub Covid, con conseguente riduzione di posti letto (208 circa), la gestione attuale non sembra tenerne conto, continuando a dirottare le ambulanze da ogni parte della città con destinazione PS dell’Ospedale di Carignano, tanto che il piazzale antistante il Pronto Soccorso diventa un posteggio, con un numero di pazienti in visita spropositato rispetto alle dimensioni e alla logistica” scrive il sindacato Uil Fpl in una nota diffusa.

E prosegue: “La conseguenza è che il personale del Pronto Soccorso del Galliera, costretto ad un carico di lavoro insopportabile e con un aumento del rischio professionale spropositato, non riesce più a smaltire l’afflusso di pazienti che necessariamente sono costretti a passare 36/48 ore o forse più su una barella in attesa di un posto letto che non c’è, come testimoniano le tantissime denunce della problematica che giungono a noi e alla carta stampata con cadenza ormai quotidiana. Dalle notizie di questa mattina, l’Assessore Gratarola, confermava la riduzione della pressione sui Pronto Soccorso: purtroppo basta farsi un giro nel PS del Galliera per capire che le cose non stanno proprio così”.

