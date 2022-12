Prova aperta, Ladies Body Show e dj set aprono il 2023 di Fuori Luogo

Si aprirà al Dialma con una lunga serata di festa, con spettacoli, dj set e tanta ironia questo 2023 targato Fuori Luogo, la nota rassegna spezzina dedicata al teatro contemporaneo. Si parte sabato 7 gennaio alle 20.00 con una prova aperta, a ingresso gratuito, di Gargantua e Pantagruel – Cronache non ufficiali di uno spettacolo gigantesco di Alice Sinigaglia/Generazione Eskere, talentuosa compagnia di Spezia che si sta imponendo con determinazione nel panorama teatrale nazionale. A seguire, alle 21.15 debutta Ladies Body Show, dissacrante spettacolo delle Qui e ora, con Francesca Albanese, Silvia Baldini e Laura Valli, dirette dai coreografi Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti, con la collaborazione drammaturgica di Marta Dalla Via e le luci di Paolo Tizianel. “Una performance – spiega la presentazione di Ladies Body Show – che porta l’attenzione su come ognuno di noi sceglie, seleziona, elimina, giudica attraverso lo sguardo. I nostri occhi decidono come siamo noi e come sono gli altri. Uno show in cui lo spettatore è parte attiva nella scelta di chi incarna il successo o chi il fallimento. Un modo di riflettere sul senso di queste due parole e su come possano demolire la nostra comunità sociale. Obiettivo artistico è mettere in discussione i sistemi di valore selettivi umani e sociali. Una carne, quella dell’essere umano, sempre sotto un giudizio pesante, capace di limitare o esaltare. Come selezioniamo le cose e le persone che ci circondano? I nostri occhi, il nostro cervello operano una selezione in base ai nostri gusti personali, alle nostre emozioni, al nostro vissuto. Quanto siamo influenzati dalle immagini? Dagli stereotipi? Dall’esterno che ci circonda? Quanto vale un attore? Quanto vale un personaggio? Quanto vale il pubblico? Quanto vale scegliere?”.

Infine, dopo lo spettacolo, a chiudere la serata, dj set gratuito e aperto a tutti.

Info e biglietteria

Il Dialma – via Monteverdi, 113 – La Spezia – 3332489192 (anche via Whatsapp)

lun- ven dalle 16 alle 19

Teatro Impavidi – Sarzana – 3464026006 (Anche via whatsapp)

lun – sab dalle 9.30 alle 13.00 e giovedì anche pomeriggio dalle 16 alle 19

fuoriluogo@associazionescarti.com

Biglietti Singoli

Gargantua e Pantaguel e il djset Befana saranno ad ingresso gratuito

Intero – 13 euro – Ridotto under30 – 10 – Convenzionati Scarti – 8 – Studenti under19 – 5 euro

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com