Rifiuti, sì all’aiuto per la Liguria: nel termovalorizzatore Iren di Piacenza in arrivo 7mila tonnellate

Liguria. L’Emilia-Romagna, come già accaduto in passato, va in soccorso alla Liguria e al savonese: via libera dalla Regione alla richiesta di accogliere rifiuti urbani indifferenziati pari a 7.000 tonnellate, provenienti dai Comuni della Città Metropolitana di Genova e delle Province di Imperia e Savona, che saranno smaltiti nel termovalorizzatore di Piacenza gestito da Iren Ambiente.

La Regione Liguria “ha richiesto un supporto per affrontare una situazione temporanea di emergenza (concentrata nel periodo compreso tra ottobre 2022 e la fine del 2023) nella gestione dei rifiuti urbani indifferenziati per un quantitativo complessivo di circa 10.000 tonnellate per ogni semestre dell’anno 2023″. Una situazione di emergenza – viene evidenziato – che “potrebbe determinare anche problematiche igienico-sanitarie in violazione della normativa comunitaria di settore”.

