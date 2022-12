Sanità, Gratarola: “I Flu point sono la misura utile per decongestionare i pronto soccorso”

Genova. “Siamo tutti perfettamente consapevoli che la medicina dell’emergenza da tempo è sotto pressione e non per ragioni ascrivibili al servizio sanitario regionale ligure. Nello specifico della situazione ligure e genovese, ribadisco che ad oggi la misura dei ‘Flu point’ e l’apertura degli ambulatori con i medici di medicina generale si è rivelata importante ad alleggerire il peso sui pronto soccorso. Senza questo provvedimento adottato da Regione Liguria, oltre 200 pazienti, solo nei flu point, avrebbero contribuito ad affollare i pronto soccorso nel week end natalizio”.

L’assessore alla Sanità Angelo Gratarola replica così alla polemica di due consiglieri regionali di opposizione in merito al funzionamento dei Flu Point, ambulatori a bassa complessità aperti appositamente in questo periodo natalizio per far confluire in questi luoghi le persone affette da patologie influenzali.

