Specializzandi negli ospedali dell’Asl1, Mara Lorenzi (Civicamente Bordighera): «Opportunità da apprezzare e incentivare con ospitalità»

Bordighera. «Al di là dell’urgente azione dello Stato per migliorare la carriera e i salari dei medici del Sistema Sanitario Nazionale; al di là dell’impegno della Regione Liguria a far finalmente costruire l’Ospedale Nuovo di Taggia per superare ospedali vecchi e dipartimenti frazionati su più città, ciò che è indispensabile per una rinascita della Sanità nell’estremo Ponente Ligure è l’interesse dei giovani medici a lavorare qui». Lo scrive il consigliere comunale di Bordighera, dottoressa Mara Lorenzi.

Continua Lorenzi: «Qualcosa deve succedere affinchè le nuove generazioni di medici scelgano di partecipare ai concorsi per posizioni in ASL1 e poi le accettino; e le nostre comunità possono cercare di preparare la strada. Un contributo utilissimo oggi sarebbe facilitare l’ospitalità agli specializzandi che scelgono rotazioni nei nostri Ospedali. Alcuni reparti dell’Ospedale Borea di Sanremo e dell’Ospedale di Imperia hanno caratteristiche che li rendono idonei a partecipare alla formazione dei medici specialisti nelle Scuole di Specializzazione dell’Università. L’Università di Genova ha una convenzione con l’ASL1, di recente rinnovata sino al 2024; altre Università inviano specializzandi sulla base di accordi personali con primari particolarmente conosciuti e apprezzati».

