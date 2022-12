Street knights, “Babbo Natale in moto” e un successo che vale il sorriso dei più piccoli

Un Natale speciale, in cui ancora una volta l’associazione “Street knights” si è resa protagonista portando una scia rossa di babbo natale in giro per la città. “Il Natale è una festività a noi cara, abbiamo voluto dare seguito ad una tradizione come nostra natura, dedicata ai bambini – spiega il presidente della Fabio Iafrate – . Siamo partiti dalla nostra sede per far sosta nei seguenti luoghi: al Favaro abbiamo fatto visita agli amici dell’”Associazione Tandem”, in piazza Brin abbiamo portato il nostro saluto al quartiere Umbertino, in via XXIV Maggio a “Il mondo capovolto” e, come ultima tappa, abbiamo concluso in bellezza a Cadimare in uno dei borghi più belli della provincia. Il nostro tragitto è stato coadiuvato dalla Polizia Locale che abbiamo il piacere di ringraziare sentitamente nella figura del dottor Bertoneri. Ci auguriamo che i bimbi si siano divertiti nell’essere stati coinvolti in questo spettacolo di Babbo Natale itinerante in sella alle splendide moto dell’associazione. Le nostre energie per le festività sono sempre state concentrate nel far divertire i più piccoli e nel portare una nota di sorriso alla città. A Cadimare abbiamo avuto il piacere di salutare gli assessori Guerri e Carli che ci hanno ringraziato per il nostro operato”.