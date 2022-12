Sono 199 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, accertati nelle ultime 24ore con soli 1.506 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza delle persone testate: Imperia 18, Savona 36, Genova 103, La Spezia 41, non riconducibili alla domiciliazione in Liguria 1. Il bollettino odierno riporta anche undici decessi avvenuti tutti nello Spezzino fra il 3 e il 21 dicembre, si tratta di sei uomini e cinque donne di età compresa fra 72 e 94 anni. Sale così a 5.755 il numero delle vittime in Liguria da inizio pandemia, 676 delle quali in Asl5 dove attualmente i casi attivi sono 1.648 su 10.994. Ancora in calo invece il dato dei ricoverati che passano da 448 a 441 (-7), 17 dei quali in terapia intensiva. Nella nostra provincia si passa da 62 a 59, con un solo posto occupato nel reparto dei casi più gravi. Scende anche il dato relativo ai liguri in isolamento domiciliare che oggi sono 5.514 (-330) mentre nelle ultime 24ore sono risultate guarite 258 persone per un numero complessivo di 634496 da inizio emergenza.

L’articolo Undici vittime nello Spezzino da inizio mese proviene da Citta della Spezia.

