Ventimiglia, operato al Gaslini il bimbo di sei anni trovato ferito in via Gallardi

Ventimiglia. E’ stato operato oggi al braccio il bimbo di sei anni trovato ferito in via Gallardi a Ventimiglia, probabilmente investito da un’auto di cui si ignora, al momento, chi fosse il conducente. Dopo alcuni giorni in cui il piccolo è rimasto stabile, i medici dell’ospedale Gaslini di Genova lo hanno operato per ridurre la frattura all’arto superiore, gravemente lesionato.

In tanti a Ventimiglia pregano per il bambino, augurandosi che tutto vada per il meglio e dando forza ai genitori, che da giorni piantonano l’ospedale genovese per non lasciare mai solo il loro piccolo: un bimbo descritto da tanti conoscenti come vivace e forte, caratteristiche che gli hanno permesso, insieme alla vicinanza dei familiari, di superare il delicato intervento chirurgico.

