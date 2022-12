Ventimiglia, tentato furto in un bar: fermato straniero

Ventimiglia. Ha spaccato un vetro ed è entrato all’interno del locale, ma è stato colto in flagrante dal tempestivo intervento degli uomini della Sec.Pro e dei carabinieri: protagonista un giovane uomo di nazionalità tunisina, forse aiutato da un complice, che intorno all’una della scorsa notte si è introdotto nel bar Filo Rosso di corso Genova a Ventimiglia.

L’allarme presso la centrale operativa dell’istituto di vigilanza privata scatta all’1,15: immediato l’invio della guardia di turno che trova il tunisino ancora all’interno del locale, chiuso da qualche giorno per malattia, come scritto su un foglietto attaccato alla porta. Vengono allertati i carabinieri che fermano il giovane e lo portano in caserma.

