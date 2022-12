A Capodanno metro aperta (e gratuita) tutta la notte, ma la stazione De Ferrari sarà chiusa

Genova. Nella notte di Capodanno la metropolitana di Genova rimarrà aperta tutta la notte e sarà gratis dalle 22.00 alle 7.00, ma la stazione De Ferrari rimarrà chiusa per evitare problemi di sovraffollamento. Sono alcune delle misure ufficializzate oggi da Amt e Comune in vista dei festeggiamenti di fine anno, a margine della presentazione della nuova presidente dell’azienda di trasporto pubblico, Ilaria Gavuglio.

Nelle notti del 29 dicembre e 30 dicembre il servizio sarà potenziato per le serate del Tricapodanno al Porto Antico. Il servizio delle linee 1 (Caricamento-Voltri), 9 (Caricamento-Pontedecimo) e 13 (San Giorgio-Prato) sarà potenziato e prolungato fino alle 2.30. I capolinea rimarranno in piazza Caricamento e via Turati, ma in caso di sovraffollamento potranno essere spostati in via Gramsci e piazza Cavour. Sarà inoltre prolungato fino alle 2.30 il servizio della metropolitana (che rimarrà a pagamento dopo le 22.00).

