Bimbo ferito a Ventimiglia, compagno della nonna indagato per lesioni gravissime

Ventimiglia. E’ indagato per lesioni gravissime L.C., l’uomo accusato di aver picchiato il bimbo di sei anni, nipote della propria compagna, lo scorso 19 dicembre. Il nonno “acquisito” si è presentato in commissariato a Ventimiglia stamane, per costituirsi. Per l’uomo non dovrebbe scattare l’arresto in quanto i fatti sono avvenuti diversi giorni fa, per cui l’autorità non può procedere nei suoi confronti con un arresto in flagranza. Essendosi presentato spontaneamente in caserma, inoltre, non ci sarebbe il pericolo di fuga.

Gli inquirenti stanno ascoltando anche la nonna paterna del piccolo, tutt’ora ricoverato all’ospedale Gaslini di Genova dove ieri è stato sottoposto ad un delicato intervento al braccio.

