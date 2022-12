Bimbo ferito a Ventimiglia, il compagno della nonna si è costituito

Ventimiglia. Si è costituito stamani, al commissariato di polizia di Ventimiglia, il nonno “acquisito” del bimbo di sei anni trovato gravemente ferito in via Gallardi il 19 dicembre scorso. Il piccolo si trovava insieme alla nonna paterna e al suo compagno, che lo hanno accompagnato in auto dal padre in piazza Costituente, dichiarando di averlo trovato sull’asfalto ferito, probabilmente vittima di un pirata della strada.

Ma le successive indagini della polizia, che si sono basate anche sulla visione delle telecamere di sorveglianza, hanno dimostrato che nessuna auto è transitata in via Gallardi nell’ora indicata dall’uomo.

